Continua l’azione di contrasto messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia in questa calda estate.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, nella tarda serata di ieri, nella frazione Coldirodi di Sanremo, i Carabinieri della Stazione di Ospedaletti, in collaborazione con personale della Stazione di Sanremo, hanno tratto in arresto un quarantacinquenne di nazionalità tunisina, colto in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti.

L’uomo, un commerciante incensurato del luogo, è stato notato e controllato in atteggiamento sospetto nei pressi della strada di Monte Ortigara. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente oltre 250 grammi di eroina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire anche un bilancino di precisione e un flacone di metadone.

Lo straniero è stato quindi tratto in arresto e nella mattinata odierna verrà associato presso la Casa Circondariale di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.