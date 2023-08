Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, martedì 15 agosto.

Il primo per un incidente stradale sull’autostrada Milano – Genova dove una Matiz per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata con quattro persone a bordo, lievi feriti.

Il secondo intervento per un incendio di sterpaglie che si è verificato fra Isola Sant’Antonio e Molino dei Torti.