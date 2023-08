L’APPUNTAMENTO GASTRONOMICO DI COLLE S. BERNARDO DEL 18-19-20 AGOSTO DEDICATO AL PAN FRITTO DIVENTA UNICO CON L’AGGIUNTA DEL BRAND OLFATTIVO DELLA LIGURIA.

Dopo il successo delle “Veglie”, concorso di poesie dialettali, una delle più piccole comunità dell’associazione dei comuni delle Antiche Vie Del Sale, meno di 120 residenti, si ripropone all’attenzione di turisti e non con un appuntamento enogastronomico tutto improntato ai piatti tipici della cultura contadina e del territorio. L’evento gourmet, organizzato dalla Pro Loco, patrocinato dal comune, avrà come protagonista “il Sale della Liguria” che con le sue erbe aromatiche della piana albenganese e quelle officinali delle Alpi Liguri, che con il claim “i sapori della tua vacanza tutto l’anno” promette ai turisti di ricordare il periodo trascorso nella terra di “Colombo”, anche quando saranno tornati a casa.

Nato dalle sapienti mani del maestro di cucina Renato Grasso, è ideale per cucinare senza grassi aggiunti carne, pesce e verdure; il “brand olfattivo della Liguria sarà proposto su tutti i piatti del ricco menu: sul famoso Pan Fritu di Armo, sulle Rostelle di capra, sul capocollo di maiale e nella Carbunera prodotto a denominazione comunale, ai quali saranno abbinati i vini delle prestigiose cantine della Valle Arroscia Ormesco, Pigato e Sciac-trà.

Come evidenzia il sindaco Massimo Cacciò: “È con immenso piacere che il Comune e la Proloco di Armo hanno intrapreso una proficua collaborazione insieme all’associazione Antiche Vie del Sale per la riscoperta e la rivalutazione delle eccellenze ed esperienze gastronomiche che spiccano nel panorama locale e non solo. Questa sinergia ha come scopo la valorizzazione delle rarità della tradizione locale che l’entroterra, fucina di esperienze, propone da sempre. Anche quest’anno nell’ambito dei tradizionali piatti tipici la Pro Loco e il Comune di Armo promuovono la consueta festa/sagra di San Bernardo sul colle di San Bernardo d’Armo al confine con il Piemonte a 1000 metri d’altitudine i cui protagonisti saranno U pan fritu (il pan fritto) e la Carbunera o Piatto freddo, pietanza De.Co che un tempo i contadini portavano con sé come fonte di sostentamento nei boschi durante la produzione del carbone. Sarà inoltre possibile gustare e acquistare il celebre “Sale della Liguria” prodotto dall’azienda Fratelli Porro in collaborazione con Antiche Vie del Sale e ideato per racchiudere aromi e profumi di un territorio storicamente cruciale per il commercio di questa preziosa merce.”

Come sottolinea Mauro Richermo presidente Pro Loco: per le piccole realtà, come la nostra è fondamentale preservare lo spirito di comunità e i valori a esso collegati come le tradizioni e la cultura popolare. Oggi, solo grazie ai volontari dalla nostra associazione, è possibile continuare a tramandare lo spirito autentico di questo territorio e preservare usi e costumi che rendono unici paesi come Armo.”.

Come dichiarano Alessandro Navone e Franco Laureri presidente delle Antiche Vie Del Sale e marketer dell’associazione: “Continua con la sagra “Du Pan Fritu” il progetto “costruttori di alleanze” che mette insieme aziende, prodotti e piccole comunità del nostro entroterra, nell’interesse di tutti e di ciascuno, con l’obiettivo di comunicare l’enorme patrimonio di valori materiali e immateriali di questi paesi attraversati dai sentieri “dell’oro bianco”.

L’apertura degli stand gastronomici è prevista per Venerdì 18 agosto alle ore 19.30, con servizio ai tavoli in struttura coperta. Seguiranno attrazioni varie, musica dal vivo con dj set il venerdì sera e orchestre spettacolo sabato 19 e domenica 20. La location del Colle di San Bernardo di Armo, con i suoi prati consente di vivere l’evento enogastronomico “en plain air”, con la possibilità di soggiornare in tenda sulle Alpi Marittime per tutta la durata della manifestazione. La sagra, patrocinata dal comune di Armo, dall’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia e dalle Antiche Vie Del Sale è realizzata in collaborazione con il Pastificio Fratelli Porro di Colle di Nava.