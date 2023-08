Il prossimo 31 agosto il Centro Acqui Sporting Club, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme, organizza presso l’area di Via Po 33, alle ore 20.00, uno spettacolo gratuito di free style motocross del quale saranno protagonisti il campione Vanni Oddera e i piloti del team Daboot. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Chi vorrà, previa prenotazione, potrà anche assistere alle evoluzioni di questo fuori classe assoluto degustando un’ottima cena a base di pesce preparata dallo chef del ristorante, il cui ricavato verrà in parte devoluto all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova che Oddera sostiene da molti anni. Vanni è infatti non sono solo uno dei più apprezzati freestyler al mondo, ma anche un vero campione di solidarietà. Oltre a promuovere raccolte fondi destinati a sostenere soprattutto la ricerca ed iniziative che hanno come destinatari principalmente bambini oncologici, organizza anche la “Mototerapia”, attività grazie alla quale ragazzi con disabilità possono salire sulle moto e vivere insieme ai piloti momenti di divertimento e adrenalina pura.

E anche in questa occasione, alle ore 17.00, si metterà a disposizione di quanti vorranno provare questa grande emozione. Al temine della Mototerapia, sostenuta proprio dall’Assessorato alle Politiche Sociali, lo Sporting Club offrirà ai partecipanti una merenda.

Per prenotarsi per la cena si possono contattare i numeri 347-0844638 e 347-5517807.