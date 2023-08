Sabato 2 e domenica 3 settembre ad Acqui Terme torna la Festalunga – la tradizionale “Festa delle Feste” delle Proloco del territorio, per un fine settimana dedicato all’enogastronomia e al divertimento.

Passeggiando lungo le vie del centro della città termale si potranno gustare le specialità preparate da oltre una ventina di Proloco e assistere a spettacoli e concerti.

In programma anche uno “Show del vino” in piazza Levi con i produttori dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”, la caratteristica gara Palio del Brentau e spettacoli in piazza della Bollente, in piazza Levi e in piazza Italia.

Il Comune di Acqui Terme crede fermamente in questa manifestazione, così amata e partecipata dal pubblico, che fonda la sua origine nella volontà di mantenere vive e fervide le tradizioni enogastronomiche dell’acquese e del territorio alessandrino.

Al fine di agevolare al massimo la partecipazione delle Pro loco del territorio, il Comune di Acqui Terme quest’anno ha stabilito che la propria collaborazione fornita attraverso la concessione di attrezzature, logistica, impianti elettrici ed idrici sarà concessa in forma totalmente gratuita. Inoltre ha deciso di abolire il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico (CUP) sia per la Pro loco di Acqui Terme, sia per tutte le Pro loco aderenti.

L’iniziativa ha lo scopo di contenere i costi e agevolare al massimo la partecipazione delle Pro loco dell’acquese, ampliando la collaborazione con i Comuni del circondario.

L’Amministrazione tutta rivolge il proprio sentito ringraziamento alla Pro Loco di Acqui Terme, cuore della manifestazione, per l’alacre lavoro che ogni anno svolge al fine di assicurare il rinnovamento di questo appuntamento tanto gradito da Cittadini e turisti.