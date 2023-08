Grande successo per I Belli Fulminati nel Bosco ieri sera a San Bartolomeo al Mare. Il cabarock della band ligure ha riempito piazza Torre Santa Maria per un venerdì sera caratterizzato dalla miscela esplosiva di musica dal vivo e cabaret.

Dopo la presentazione di Roberto Guidarini, una scenografia ben disegnata dai tecnici audio e luci ha introdotto la band simulando un temporale estivo. I Belli Fulminati nel Bosco sono entratiin scena con gli ombrelli aperti tra finti tuoni e fulmini, passando tra il pubblico seduto in platea, per poi salire sul palco e aprire il concerto con il loro pezzo “Piove”, dando vita così a un’altra serata da tutto esaurito per San Bartolomeo al Mare, che ha prolungato il successo del SanBart Cabaret con uno spettacolo divertente che ha tenuto il pubblico incollato alle sedie fino alla fine.

Il buon umore e lo spirito ironico della band hanno coinvolto anche il Sindaco Valerio Urso, chiamato sul palco per un’improvvisata coreografia sulle note di uno dei pezzi della band dianese.