Nei giorni scorsi il Maresciallo Ordinario Antonia Sara ALTOBELLI ha assunto l’incarico di Comandante in Sede Vacante della Stazione Carabinieri di Bistagno, diventando la prima donna a ricoprire tale prestigioso incarico in provincia di Alessandria.

26enne di Caserta, quale vincitrice di concorso ha frequentato il 6° Corso Triennale Allievi Marescialli (2016–2019) presso la Scuola Marescialli di Firenze, conseguendo dapprima la Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e, dopo il Master di I Livello in Criminologia e studi giuridici forensi, nel 2021, presso la stessa Università, quella magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti. In precedenza ha prestato servizio, quale Sottufficiale in Sottordine, presso le Stazioni Carabinieri di Cassine (2019) e Ovada sino allo scorso 28 giugno, data in cui ha assunto il Comando della Stazione CC di Bistagno, la cui competenza areale si estende anche ai comuni di Denice, Montechiaro d’Acqui, Ponti e Castelletto d’Erro.