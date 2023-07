Quello andato in scena ieri sera nel cortile dell’Annunziata a Tortona è stato probabilmente il miglior spettacolo della rassegna “Estate d’Istanti” organizzata dal Comune di Tortona nel mese di luglio per rallegrare le serate dei cittadini.

Lo è stato per diversi motivi, primo fra tutti l’alto livello dei protagonisti che sono saliti sul palco ma soprattutto per i contenuti dello spettacolo perché non è facile registrare il tutto esaurito con posti in piedi in una serata di musica lirica entusiasmando centinaia e centinaia di persone che hanno applaudito spellandosi le mani di fronte a brani lirici non certo facili tratti da opere impegnative come Tosca e Turandot, tanto per fare alcuni esempi.

Bravissime le quattro Soprano protagoniste: Martina la Malfa, Debora Solange Martinez, Veronica Cardullo e Daria Masiero, e brave le 4 artiste del gruppo “Le Muse” che hanno accompagnato le esibizione delle Lady Soprano, ma se la serata ha avuto questo grandissimo successo crediamo che il merito vada soprattutto al maestro Andrea Albertini che oltre ad aver suonato magistralmente sia al pianoforte che alla fisarmonica è stato il vero istrione e mattatore della serata perché ha saputo rendere accessibile a tutti un segmento della musica (quella lirica) che spesso viene evitato da tanta gente perché rischia di annoiare chi non è appassionato o non è comprensibile.

Albertini ha spiegato, raccontato aneddoti e storie fra un brano e l’altro, ha illustrato, creato componimenti, fatto cantare persino in napoletano e poi ha concluso la serata con quello che è il suo progetto dedicato ad Ennio Morricone (che ha riscosso il plauso nazionale e internazionale) con canzoni da film cantate dalle quattro soprano.

Belle tutte le canzoni, ma un gradino sopra tutte è stata sicuramente “The must go on” dei Queen interpretata in maniera incredibile dalle Lady Soprano che in questa e nell’interpretazione delle canzoni di Ennio Morricone sono state veramente strepitose.

Il maestro tortonese ormai famoso in tutta Italia e anche all’estero, che ieri sera ha aperto la sua tournée che comprende una quarantina di concerti in due mesi e mezzo, insomma, ha saputo realizzare qualcosa di unico e se fossero organizzate altre serate come questa probabilmente la musica lirico avrebbe sicuramente un pubblico molto più vasto e i numerosissimi ed interminabili applausi ricevuti lo hanno testimoniato.

Di seguito le immagini dello spettacolo mentre per quanto riguarda l’aspetto dedicato alle associazioni animaliste e all’apertura della campagna estiva contro gli abbandoni, vi rimandiamo ad un altro articolo.

Le Lady Soprano

Martina La Malfa

Debora Solange Martinez

Veronica Cardullo

Daria Masiero

Andrea Albertini e la sua creazione: Le Muse