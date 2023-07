Prosegue la stagione di eventi estivi tra natura, benessere e cultura del Comune di Diano Arentino. Martedì 11 luglio è previsto un secondo appuntamento con un trekking gratuito a cui seguirà una lezione di yoga immersi nella natura.

Il ritrovo è fissato per le ore 17.00 presso la chiesa di San Bernardo di Evigno, che domina la vallata del Golfo Dianese. Da lì si partirà percorrendo mulattiere e facili sentieri recentemente riqualificati dal Comune, attraverso le essenze spontanee tipiche del primo entroterra, dove non di rado si possono scorgere animali al pascolo vicini alla cresta del Pizzo D’Evigno, la cima più alta dell’anfiteatro che abbraccia l’antica Communitas Diani, poco lontana dal percorso. L’anello che passerà sopra l’abitato di Roncagli porterà il gruppo tra splendidi terrazzamenti di ulivi a Evigno, dove alla Piscina Panorama Dianese si svolgerà la seduta yoga con Raquel Macedo, istruttrice dello Studio Diano Yoga, e per chi lo vorrà l’aperitivo finale con le luci del tramonto. Il trek & yoga è gratuito, per chi avrà piacere di fermarsi all’aperitivo la quota è €10 a persona.

“Trek&yoga” proseguirà fino a settembre con nuovi percorsi gratuiti ad anello che si concluderanno tutti con una sessione yoga nella natura e con un aperitivo in aziende agricole o attività ristorative del territorio. E torneranno lungo l’estate anche i grandi concerti tra musica classica e sonorità jazz di “Piano Arentino”, tra i quali anche gli appuntamenti frutto della nuova collaborazione con il Festival di Musica da Camera di Cervo.

INFORMAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE sul percorso dell’11 luglio:

Distanza: 6 Km circa – Dislivello +/- 150 mt ca.– Durata: 3.30 ore ca.

Difficoltà: E – percorso fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato di un equipaggiamento adeguato.

Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di lunedì 10 luglio.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone

Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri), crema solare, tappetino per yoga (Disponibile per chi non lo avesse, previo avviso).

Informazioni e iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972

Maggiori informazioni sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Diano Arentino o al numero 3358742775.