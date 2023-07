Un buon successo di pubblico per la “prima” della rassegna estiva dei Martedì Letterari. Venerdì scorso uno dei volti più noti ed apprezzati del panorama televisivo Mario Giordano, Direttore del format di Rete 4 “Fuori dal coro” ha raccontato la sua esperienza giornalistica e molte delle indagini alla base delle sue trasmissioni e dei suoi saggi.

In particolare si è soffermato su coloro che speculano sulle disgrazie di tanti onesti cittadini nei momenti di maggior necessità, come accade nel settore sanitario. Sono emerse storie di mascherine pagate a peso d’oro, di autoambulanze dove si trasportavano sembra anche merci e vicende di appalti tutti da verificare. Innumerevoli inchieste “per non guardare dall’altra parte” dove vengono circostanziati eventi, nomi e cognomi.

Al termine della presentazione il direttore Mario Giordano si è soffermato lungamente con gli spettatori per rispondere alle numerose domande e per il firma copie di “Maledette Iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie. (Rizzoli )

Mario Giordano, giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo, ha diretto tra gli altri Studio Aperto, TGcom24 e il TG4. Dal 2018 conduce il format “Fuori dal coro”. È editorialista della “Verità”. L’ultimo libro, pubblicato nel 2022, è Tromboni (Rizzoli).

Domani 4 luglio ore 21.00 la rassegna continua con il prof. Carlo Vecce, che illustrerà il suo romanzo “Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo.” (Giunti).