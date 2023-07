Sabato 8 luglio alle ore 17.00 presso la chiesa Santa Maria delle Grazie ( ex Bossi) in Pontecurone si terrà

l’apertura della mostra di cartoline da collezione “Pontecurone e dintorni” concesse da vari collezionisti pontecuronesi e dei paesi limitrofi. Si tratta di cartoline che hanno viaggiato, cioè sono state spedite e quindi sono provviste di timbro postale, il cui comune denominatore è di rappresentare luoghi percorsi dal grande Santo, Don Orione, durante la sua vita. L’esposizione è promossa e organizzata dalla Associazione Culturale Il Paese Di Don Orione APS, con la collaborazione di Massimo Rabbeno e di Fausto Galli il quale presenzierà all’inaugurazione per approfondire le tematiche della mostra. Si ringraziano le volontarie e i volontari che oltre ad occuparsi in questa settimana per l’apertura e anche per aiutare nell’allestimento

La mostra rimarrà aperta fino al 16 con il seguente orario:

11-12-13 e 15 luglio dalle 10.00 alle 11.30

9 e 16 luglio dalle 16.30 alle 18.30

8- 15 e 16 luglio dalle 20.45 alle 23.00

Per informazioni : 335 6140462