A Gremiasco si sono appena conclusi i festeggiamenti per i coscritti del 1973, scatenatesi con la musica di dj Angelo direttamente da Radio Deejay, che già si pensa agli appuntamenti del prossimo fine settimana per la festa patronale di San Giacomo. Ricco il calendario: si inizia venerdì 28, quando alle 21, nella suggestiva piazza del centro storico andrà in scena “Le Corde dell’ Anima”: la letteratura da salotto per violino, soprano e pianoforte con omaggio a Rachmaninov nel 150′ anniversario della nascita.

Il concerto, ad ingresso libero, è una data del famoso Festival Ultrapadum che da anni, in collaborazione con il comune, a fine luglio fa tappa anche a Gremiasco. Sabato 29, presso il Centro Sportivo Vediamoci a Gremiasco, spazio alla tradizionale serata di liscio con Graziella Group. Domenica mattina, ore 9.15, nella chiesa parrocchiale, verrà celebrata la messa solenne da don Augusto. Il weekend di eventi si concludera’ lunedì sera con la consueta partita amatoriale di calcio “vecchie glorie contro giovani speranze