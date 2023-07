Il 24 Agosto p.v. alle ore 19,45, si svolgerà, nella cornice della suggestiva Piazza Italia, l’evento “CENA SOTTO LE STELLE”, un’elegante cena en plein air, voluta e preparata a “6 mani” dagli chef dei ristoranti acquesi: Da Nonna Gina, Enoteca La Curia, il Nuovo Ciarlocco, Ristorante il Moncalvo, Osteria 46, Il Nuovo Parisio.

“Il Comune è lieto di essere riuscito nell’intento di unire i ristoratori acquesi che hanno dato la loro disponibilità, a cucinare tutti assieme per i loro commensali – commenta il Sindaco Rapetti – questa cena sarà un’occasione per promuovere non solo l’enogastronomia locale, ma per dare la possibilità ai partecipanti di visitare la nostra meravigliosa città”.

“Un plauso alla Sig.ra Sabrina Cerutti, presidente di Confcommercio, e ai ristoratori che hanno accolto da subito e con entusiasmo l’iniziativa, mettendo a disposizione tempo ed energia per realizzare questo stupendo evento che darà lustro e visibilità alla nostra città – prosegue l’Assessore Benazzo – un doveroso ringraziamento anche a tutte le attività che hanno sponsorizzato la manifestazione credendo nelle sue potenzialità. Ci auspichiamo un grande successo ed una grande partecipazione alla prima edizione di questo nuovo format.





MENU



Peperone ripieno

Vitello Tonnato

Tartrà

–

Agnolotti al Sugo d’Arrosto

–

Stinco con Verdure

–

Torta di Nocciole

–

Acqua, Vini e Caffè



50 € a persona – Vini inclusi

Posti limitati – Prenotazione Obbligatoria – Entro il 20-08-2023

(pagamento al momento della prenotazione tramite bonifico bancario IBAN IT45C3608105138295935695936)

Info e prenotazioni:

www.cenasottolestelle.comune.acquiterme.al.it

IAT – Palazzo Comunale – Via Don Tornato

iat@comune.acquiterme.al.it – 0144 322142