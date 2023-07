L’associazione culturale Yamato, dopo il successo della festa organizzata lo scorso anno, ripropone sempre in collaborazione con gli Amici del Po e il Gruppo Astrofili Casalese la serata dedicata a Tanabata, la festa delle stelle innamorate e dei desideri.

L’appuntamento è a partire dalle 17 di sabato 8 luglio all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci a Casale. Tanabata è la festa giapponese d’estate, che celebra l’unico momento dell’anno in cui i due innamorati, la tessitrice Orihime (la stella Vega) e il pastore Hikoboshi (la stella Altair), si possono incontrare.

La leggenda racconta che vi fu un tempo in cui due stelle (Vega e Altair) che abitavano sulle sponde opposte del Fiume del Cielo (Amanogawa / la Via Lattea) si innamorarono perdutamente a prima vista. Erano Orihime, la tessitrice, figlia dell’Imperatore celeste Tentei, creatrice di stoffe meravigliose per vestire gli dei e Hikoboshi, il mandriano. Persi l’uno nell’altra, i due smisero di dedicarsi alle proprie attività quotidiane e trascurarono i propri doveri per vivere intensamente il loro amore. Quando la mandria di buoi finì per essere abbandonata a sé stessa e agli dei cominciarono a mancare gli abiti fino ad ora confezionati da Orihime, il sovrano degli dei non poté più trattenere la rabbia e punì i due severamente. I due amanti sarebbero stati costretti a vivere lontani, ciascuno su una delle rive dello Amanogawa.

Concesse però ai due innamorati di incontrarsi una volta all’anno; così la settima notte del settimo mese il loro desiderio d’amore viene realizzato. Solo la pioggia ne potrebbe impedire l’incontro.

La tradizione nipponica vuole che in questa festa si realizzino i sogni più a lungo rincorsi, i desideri più a lungo sperati; scritti su foglietti colorati (tanzaku) poi legati alle fronde dei bambù, i desideri vengono affidati al vento perché li spinga verso il cielo.

All’imbarcadero tutti i partecipanti fino a sera inoltrata saranno coinvolti in un’immersione nella natura, pur rimanendo in città; potranno ammirare le stelle con gli Astrofili Casalesi, partecipare a escursioni sul fiume grazie agli Amici del Po, assistere al teatro di carta kamishibai con Barbara Corino, esprimere i desideri scrivendoli su foglietti colorati da appendere alle fronde degli alberi, degustare tè giapponese con la guida della tea sommelier Silvia Miglietta e divertirsi con carta, origami e colori con lo staff di Yamato a disposizione con giochi per grandi e piccini come da tradizione nipponica. Sarà inoltre possibile gustare street food di ispirazione giapponese e passare la serata in riva al Grande Fiume in un’atmosfera di festa.

Info: yamato.casale@gmail.com