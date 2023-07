L’immagine con la bicicletta a terra parla chiaro: un automobile, per cause ancora in corso di accertamento ha urtato una persona in sella alla propria bicicletta caduta rovino0samente a terra.

E’ accaduto ieri sera, martedì 4 luglio poco dopo le 10,30. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ciclista all’ospedale di Alessandria con ferite guaribili in circa un mese.