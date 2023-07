Da venerdì 7 a domenica 9 luglio torna ad Alessandria e Castellazzo Bormida il “Motoraduno Internazionale della Madonnina dei centauri”, giunto alla 78° edizione, uno degli appuntamenti motoristici più importanti in Italia ed in Europa.

Il programma delle tre giornate è definito ma sono attese ulteriori novità che verranno prontamente comunicate come è accaduto proprio in fase di conferenza stampa in cui sono stati annunciati due concerti che avranno luogo su un palcoscenico allestito nei pressi di via Savona, il primo venerdì 7 luglio protagonisti i Blues Bears e il secondo sabato 8 luglio con i Groove Funk, entrambi in orario serale.

Viale della Repubblica, dove venerdì 7 luglio saranno ospitate le delegazioni italiane e straniere per l’apertura ufficiale della manifestazione, alla presenza del Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ed altre autorità, diventerà un parco chiuso dedicato ai Centauri che quest’anno comprenderà anche una “Welcome area” e un importante punto ristoro, aperto già al mattino per le colazioni e quindi in grado di servire pranzi e cene, che si caratterizzeranno per l’offerta di piatti tipici del territorio.

Presidente d’onore del 78° Motoraduno Madonnina dei Centauri è stato designato Ernesto Marinelli, ingegnere meccanico con vasta esperienza maturata fra l’altro nel corso dei ventidue anni in Ducati in cui ha contribuito ad ottenere importanti successi nelle competizioni Superbike ed ora attivo alla Termignioni SpA, ditta con sede a Predosa che produce impianti di scarico anche per motocicli da competizione.

“Il raduno dei Centauri, di cui si ricorda l’importanza storica e il rilievo per il marketing territoriale, è un punto forte tra gli eventi internazionali del nostro territorio, reso possibile anche grazie al coinvolgimento della Polizia Municipale – ha dichiarato la Vicesindaco Marica Barrera –; una grande occasione, per invogliare sempre più persone a percorrere le nostre strade e conoscere il territorio, riconoscendo il valore attrattivo della città e dei suoi dintorni”.

Il Sindaco di Castellazzo Gianfranco Ferraris ha ricordato che si tratta dell’unico raduno motociclistico religioso esistente al mondo, aggiungendo che “si sente la necessità di un continuo rinnovamento ed è per questo che quest’anno vi sono alcune novità come la mostra di moto storiche che a partire da questo sabato, 1° luglio si terrà nel Santuario della Madonna della Creta, con la possibilità di ammirare pezzi unici.”

“Abbiamo preparato un bel raduno – sostiene il Presidente Internazionale del ‘Moto Club Madonnina dei Centauri’ Internazionali Fulvio Bianco, il quale auspica “che sia il principio per arrivare all’ottantesima edizione e ai grandi festeggiamenti che si organizzeranno per questo anniversario”.

Degna di nota l’attività organizzativa svolta del Moto Club Madonnina dei Centauri e dal Moto Club Castellazzo, di cui in particolare per quest’ultimo ricorre nel 2023 il novantesimo anniversario dalla fondazione ed anche per questo motivo in Castellazzo Bormida vi saranno molte iniziative musicali e no comprese nella Mezzanotte Bianca prevista per sabato 8 luglio.

Naturalmente la grande attesa è interamente per la sfilata dei Centauri, colorato corteo formato da diverse migliaia di motociclisti che partiranno come da tradizione dal Santuario della Madonna della Creta di Castellazzo Bormida, seguendo la Scorta d’Onore che li condurrà verso Frazione Catalupo, Frazione Cabanette, Corso Acqui, viale Carlo Alberto, viale Brigata Ravenna, corso Borsalino, spalto Gamondio, via Marengo, corso Lamarmora, corso Cento Cannoni per giungere in piazza Garibaldi dove i motociclisti sfileranno innanzi alle autorità.