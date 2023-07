I lavoratori e le lavoratrici di REDC Srl, società che gestisce per conto della multinazionale belga Katoen Natie le attività di logistica all’interno dell’interporto di Rivalta Scrivia, hanno oggi accolto positivamente e quindi approvato l’accordo di

secondo livello siglato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti con l’azienda nella tarda serata di mercoledì 26/07/2023.

L’intesa prevede l’introduzione, a partire da agosto 23, di una indennità specifica di 0,25 euro all’ora per gli addetti che operano nelle celle frigorifere e l’aumento per tutti i dipendenti REDC Srl del ticket restaurant, che passa da 2 euro giornalieri a 5 euro giornalieri, a partire dal 1 luglio 23.

Per quanto riguarda il buono pasto i dipendenti hanno potuto scegliere tra due opzioni a disposizione: la prima prevedeva 5,29 euro giornalieri a partire dal 1 agosto mentre la seconda (quella infine scelta dai lavoratori) prevede appunto 5

euro giornalieri a partire dal 1 luglio.

Restano invariate le liberalità concordate a fine 2021 come premi presenza a fronte del ripristino della carenza di malattia.

Quanto concordato rappresenta comunque un accordo ponte e una base di partenza per una nuova e maggiormente strutturata contrattazione che prenderà forma a partire da Settembre e che dovrà terminare entro la fine di ottobre, con la quale il sindacato si propone di incrementare ulteriormente le indennità economiche appena concordate (per le quali comunque è stata garantita l’ultrattività) e migliorare tutti gli aspetti relativi all’organizzazione del lavoro, all’inquadramento e agli orari di lavoro.

Concludendo, il ringraziamento più grande va ovviamente rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno aderito alle 48 ore di sciopero proclamato da CGIL-CISL-UIL e aderito in massa (nonostante il sole battente e il caldo soffocante) al presidio permanete organizzato di fronte al varco dell’interporto.

Senza il loro furore e la loro passione gli importanti risultati raggiunti recentemente non ci sarebbero stati.

Marco Malpassi Filt-Cgil Alessandria