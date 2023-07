Pubblichiamo di seguito lo sfogo amaro ma al tempo stesso ironico di una nostra lettrice:

“I colli tortonesi – un’oasi di pace e di bellezza”: così cita il sito collitortonesi.it certamente non aggiornato rispetto a quello che succede nel Comune del Tortonese in provincia di Alessandria che, forse, al pari di Pyongyang, rimane una delle ultime roccaforti del comunismo duro e puro nel panorama internazionale guidata dal suo Sindaco, con buona pace delle malelingue che insinuano il contrario.

Si sente musica nelle valli tortonesi, non melodie celestiali. Al contrario. Riecheggiano le martellate delle piste da ballo del sabato sera. La bellezza rimane; la pace va a farsi friggere. Ma da dove arriva questo suono? Siamo andati ad indagare (peraltro senza fatica alcuna visto il volume esagerato) ed abbiamo scoperto che arriva proprio da un locale presente in quel comune, uno dei gioielli di quei colli che venivano menzionati come oasi di pace.

Bella pubblicità, ci siamo cascati: la musica imperante seguita a rimbombare nelle valli e le settimane diventano mesi…. E il Sindaco non fa niente!

Lettera Firmata