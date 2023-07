“Riapre il Museo Archeologico di Tortona chiuso da oltre 30 anni” molti giornali hanno scritto questo in occasione dell’ampliamento del Museo Civico di Tortona diventato archeologico e con un nome proprio (MA.DE).

Per un tortonese doc, nato e vissuto a Tortona che fin da quando era ragazzo segue le vicende della sua città e le scrive da 45 anni sui giornali locali, fa male vedere questa incompetenza o chiamiamola pure mancanza di memoria, visto che molti di quelli che hanno scritto del nuovo museo archeologico, tre anni fa ed esattamente il 4 luglio 2020 avevano scritto le stesse cose in occasione dell’inaugurazione della prima sala del Museo Civico Archeologico chiamato così già allora dal Sindaco Chiodi e dal Vice Morreale.

Non ci credete? andate a leggervi gli articoli di allora come quello da noi pubblicato al link http://oggicronaca.it/2020/07/il-museo-di-tortona-e-realta-pronta-la-prima-sala-a-breve-le-altre-due-la-presentazione-e-le-prime-immagini/

Nei tre anni successivi il museo (sebbene composto da una sala soltanto) ha funzionato perfettamente ed è stato oggetto di molte visite guidate l’ultima delle quali organizzata dal FAI questa primavera.

E allora cari colleghi perché scrivere queste cose? Perché spacciare per vera una cosa (La riapertura del museo dopo oltre 30 anni) che non è? Non è prendere in giro i letori?