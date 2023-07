L’incendio è stato spento ma al momento in cui scriviamo sono in corso le operazioni di bonifica dell’incendio che dal primo pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, ha interessato un capannone in prossimità del SP 181 nel Comune di Castellazzo Bormida

Il Rogo ha richiesto l’invio di cinque squadre Vigili del Fuoco da Novi L, Ovada, Alessandria e dal Distaccamento VVF Volontari di Valenza.

Il fumo ha causato il rallentamento della circolazione dell’autostrada A26 nelle vicinanze.

Sul posto il Funzionario dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle squadre.–