L’immagine postata su un Social la dice lunga su quello che sta accadendo a Tortona in tema di rifiuti dove le bollette aumentano e dove il servizio raccolta rifiuti in certi casi (come in quello dell’immagine) non sembra eccezionale e tempestivo.

La foto si riferisce a Corso della Repubblica, vicino alla stazione in una zona dove ci sono alcuni locali pubblici e i rifiuti sembrano provenire proprio da un locale pubblico.

Noi cittadini siamo costretti a tenerci i bidoni in casa, compresi quelli dell’umido che vengono raccolti solo due volte la settimana e dopo 72 ore, con questo caldo, puzzano, mentre alcuni sono liberi di lasciare l’immondizia in mezzo alla strada.

E’ giusto?

Ricordiamo che ad occuparsi della raccolta dei Rifiuti è Gestione Ambiente; non sappiamo se dipenda da loro o meno e non ci interessa, i Tortonesi hanno diritto ad avere una città più pulita. Con quello che paghiamo chi preposto deve offrire il miglior servizio possibile e queste cose non dovrebbero accadere.