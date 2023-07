West Nile Virus: Vademecum

Breve compendio diffuso dalla Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha diffuso un breve vademecum relativo al West Nile Virus (Virus del Nilo Occidentale) così da divulgarne la conoscenza e diffondere le buone pratiche per prevenire o riconoscere il contagio.

Il virus è stato individuato per la prima volta in Piemonte nel 2014 nella provincia di Alessandria e l’anno successivo in quelle di Asti, Novara, Torino e Vercelli. Oggi è presente in tutta l’area piemontese (escluse le zone montane), ma l’incidenza della malattia è ancora molto bassa.

Il virus, diffuso inizialmente tramite gli uccelli migratori, può infettare l’uomo attraverso alcune specie di zanzare, tra le quali la zanzara comune.

Nella maggioranza dei casi l’infezione per l’uomo è asintomatica e nel 20% dei casi i sintomi sono lievi, molto simili a quelli influenzali; raramente si possono manifestare sintomi neurologici.

La Città di Casale Monferrato mette a disposizione sul proprio portale il vademecum diffuso dalla Regione Piemonte all’indirizzo https://www.comune.casale-monferrato.al.it/wnv2023 in modo da consentire a tutti i cittadini di potersi documentare e conoscere le modalità per adottare le corrette precauzioni e ridurre i rischi di contagio.

Sarà possibile ottenere ulteriori e dettagliate informazioni alle seguenti pagine dei siti dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’IPLA:

https://www.epicentro.iss.it/westnile/

https://zanzare.ipla.org/index.php/it/specie-di-zanzare/zanzare-e-salute/west-nile