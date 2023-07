Ovvero Rossana De Piaggia. Appena quindicenne calca le scene, sfonda nei concorsi canori a livello locale per approdare sul grande schermo a fianco d’illustri attori. Recita in Aggiungi un posto a tavola, una stupenda commedia musicale di Garinei & Giovannini al fianco di Johnny Dorelli, Bice Valori, Paolo Panelli

Rosanna De Piaggia nasce nel l942, quindicenne si esibisce in spettacoli artistici a livello locale, ottenendo buoni successi, tanto d’essere accolta nel coro del Teatro Marini, un buon passo per dedicare la sua esistenza alla lirica.

Gigi Pollice individua in Rossana uno spiccato talento, pertanto la scrittura nel suo complesso Playboys, nel 1960, in quest’occasione il suo nome diventa Rossana Roy; con questo gruppo musicale ottiene uno strepitoso successo, tale da conquistare il primo “Disco d’oro”.

Le ambiziose capacità superano questo riconoscimento quando la Casa Discografica RCA la chiama per un’incisione di brani del Maestro Giampiero Reverberi: Quando sei vicina a me, Tu non pensi più a me.

Partecipa al “Cantagiro” con il nome d’arte di Valeria Piaggio, successivamente incide altri dischi, sempre con il desiderio di calcare il palcoscenico, frattanto incontra l’opportunità di salire sul set cinematografico per interpretare, con altri artisti di fama, la pellicola Altissima Pressione di Enzo Trapani, il cui protagonista è Gianni Morandi; sul grande schermo è con un altro film è con Lando Buzzanca, successivamente con Lina Wertmuller, tuttavia non dimentica il canto, inserendosi con Gilbert Becaud, con il Quartetto Cetra, è nell’orchestra di Giampiero Fineschi in una tournee sulle coste del Tirreno.

Il massimo delle sue interpretazioni sono al fianco di Johnny Dorelli, Bice Valori, Paolo Panelli, nella stupenda commedia musicale di Aggiungi un posto a Tavola scritta da Garinei e Giovannini, laddove mette a confronto le sue capacità d’artista nonché di cantante.

