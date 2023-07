Nell’ambito della Rassegna Mostre che ogni anno l’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui Terme promuove per sostenere l’arte pittorica del territorio, si prosegue con l’esposizione personale “Incontri d’arte” di Carmen Stan che si svolgerà presso la Sala di Palazzo Chiabrera in Via Manzoni 14 di Acqui Terme, con inaugurazione Sabato 29/07 p.v. e durata fino a Domenica 13/08 p.v.

Carmen Stan è un artista rumena cittadina italiana residente da 16 anni ad Acqui Terme.

La sua attività artistica inizia fin da piccola con il forte desiderio di visitare i Paesi famosi per il loro patrimonio artistico e culturale.

Si dedica con passione alla pittura usando la tecnica della pittura ad olio, quella acrilica e con acquerello, per poi passare alla scultura.

È Socia del Circolo Artistico Mario Ferrari di Acqui Terme e anche della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino.

Ha partecipato a parecchie mostre collettive ultime fra le quali:

“Ritratti” al Complesso dei Dioscuri al Quirinale Roma

Al Centro di Aggregazione “Punti di vista” a Ragusa

Alla 1^ Biennale Internazionale “Arte e Territorio” in Umbria

“Dialogando con le Emozioni” a Roma

23° Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea a Genova

“Punti di vista Tour” a Caltanissetta

“Punti di vista Tour” a Cagliari

“Punti di vista Tour” a Battipaglia

“Punti di vista Tour” a Orvieto

177^ Esposizione Arti Figurative a Torino

Ha realizzato numerose mostre personali in Italia e all’estero tra cui:

“Ritorno” a Barlad.

Arte Contemporanea a Bucarest entrambe in Romania.