Stava cercando di entrare all’interno di una tabaccheria in via Emilia a Tortona ma è stato individuato e successivamente i portato presso la caserma dei Carabinieri. A finire nei guai un ladro che nei giorni scorsi aveva cercato di entrare all’interno del locale probabilmente per rubare: è stato inseguito dalla pattuglia dei carabinieri di Tortona prontamente intervenuta grazie ad una segnalazione e fermato.

Continua intanto l’attività di controllo sul territorio dei carabinieri di Tortona che proprio in questi giorni hanno controllato diversi bar di Tortona rilevando diverse infrazioni e intensificato l’attività nei confronti degli spacciatori con diversi sequestri di droga di cui daremo notizia nei prossimi giorni.