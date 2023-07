Un momento importante quello di ieri sera nel cortile dell’Annunziata perché lo spettacolo “InCanto” ha coinciso anche con l’avvio da parte del Comune di Tortona della campagna estiva contro gli abbandoni degli animali ed in piazza erano infatti presenti anche alcuni banchetti elle associazioni animaliste, ringraziate dal vicesindaco di Tortona Fabio Morreale che insieme al consigliere delegato per la Pubblica Istruzione, Matteo Fantone hanno ribadito come il Comune di Tortona sia sensibile a queste tematiche.

Fantone ha ribadito che non dovrebbero esserci iniziative di questo genere e che è assurdo allestire campagne “contro” l’abbandono perché gli animali non si abbandonano ma si amano.

Una gravissimo problema molto sentito dal Comune che il maestro Albertini ha cercato di sdrammatizzare durante la serata creando un bel siparietto tra Fabio Morreale che sulle note di “Miao” e le immagini di Gatto Silvestro sullo sfondo, è stato attorniato dalle quattro soprano che gli facevano le fusa, come potete vedere dalle immagini di seguito.