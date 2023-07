Dal 3 al 15 luglio il Club del Mare di Diano Marina ospita gli atleti della Squadra Assoluta ILCA.

La squadra olimpica di vela, sotto la guida del Tecnico Giorgio Poggi, ha scelto lo storico circolo dianese per affinare la preparazione in vista del mondiale ILCA 6 ed ILCA 7 che si terrà dal 10 al 22 agosto a The Hague, nei Paesi Bassi.

Così il Tecnico federale Giorgio Poggi: “La prima settimana la preparazione sarà dedicata ai maschi e la seconda settimana alla squadra femminile, mentre dall’8 al 10 saranno accavallati entrambi i gruppi per fare delle brevi regate d’allenamento. È stata scelta Diano Marina perché i ragazzi hanno passato tanto tempo adesso nel Nord Europa ad allenarsi con le condizioni tipiche di quelle latitudini per prepararsi al mondiale, quindi con corrente e vento forte, che in definitiva sono le condizioni che ci aspettiamo. Volevo però, proprio prima dell’evento, riprendere la mano anche sulle condizioni mediterranee, nel caso dovessimo avere una settimana di poco vento, in modo che siano abituati anche a quello. Diano Marina è una splendida location e perfetta per ciò su cui vogliamo lavorare perché ci sono condizioni di brezza sostenuta nel pomeriggio e condizioni di corrente e se c’è del vento di maestrale può esserci dell’onda. A Diano Marina possiamo avere un ampio ventaglio di possibilità per fare al meglio gli allenamenti”.

Conclude il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Per noi è motivo di orgoglio poter ospitare presso il nostro circolo gli atleti della squadra nazionale. Il fatto che la Federazione Italiana Vela abbia scelto il nostro sodalizio è ancora una volta dimostrazione del buon lavoro che stiamo facendo e ritengo che sia anche frutto della capillare organizzazione che abbiamo saputo mettere in campo durante le regate della primavera passata. Credo che ospitare atleti di così alto livello possa essere anche un ottimo stimolo per la crescita agonistica dei nostri giovani singolisti, passati da poco anche loro sul Laser, e per i nostri bambini dell’Optimist, reduci peraltro da un’ottima selezione per il Campionato Italiano. Come recita il nostro motto, campioni non si nasce ma si diventa e credo che l’incontro con questi grandi velisti della squadra olimpica non possa che stimolare i nostri piccoli velisti nella giusta direzione”.

Gli atleti coinvolti nel raduno dianese sono Dimitri Peroni, Alessio Spadoni e Cesare Barabino per gli ILCA 7; Silvia Zennaro, Carolina Albano e Giorgia Della Valle per gli ILCA 6 Senior, Sara Savelli e Carlotta Rizzardi per gli ILCA 6 S&U.