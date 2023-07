Diversi gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco nel territorio della Provincia di Alessandria nella giornata di ieri, lunedì 10 luglio.

Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti sp 30 in prossimità dello svincolo tangenziale di Alessandria sud per incendio di sterpaglie e colture agricole.

In supporto 3 moduli boschivi per lo spegnimento e due autobotti per rifornimento idrico.

In assistenza alle squadre di terra è intervenuto l’elicottero Drago 63 del Reparto Volo Vigili del Fuoco del Piemonte per la zonizzazione dell’area interessata.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate alle ore 17.30 circa

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco di Casale sono intervenuti nel Comune di Murisengo in prossimità della strada provinciale 590 della Val Cerrina a seguito di incendio causato da fuoriuscita di gas dalla conduttura di distribuzione.

Sul posto in supporto alla squadra di Casale l’autobotte di Alessandria ed un modulo boschivo ed il Funzionario di guardia per il coordinamento VVF.

Il personale della società di gestione della rete provvedeva all’intercettazione della perdita ed alla successiva riparazione

Dalle ore 17,00 i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti per le operazioni di spegnimento di sterpaglie in strada vicinale Molino dove sono confluite anche l’autobotte di Alessandria ed i Vigili del Fuoco Volontari di Valenza.