Questa mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia sono intervenuti ad Oneglia in piazza De Amicis presso il bar “11”, dove era stato segnalato un tentato furto da parte di uno straniero di presunta nazionalità rumena.

Giunti sul posto i militari hanno potuto ricostruire la vicenda anche grazie alla testimonianza della proprietaria e di alcuni avventori, i quali hanno riferito che l’uomo, risultato poi essere un trentasettenne di nazionalità tunisina e già domiciliato a Sanremo, aveva tentato di appropriarsi del salvadanaio delle mance posto dietro un plexiglass vicino alla cassa, minacciando e strattonando la proprietaria ed altri clienti nel momento in cui si è visto scoperto.

Il pronto intervento dei Carabinieri del Radiomobile di Imperia, allertato dai presenti, ha permesso di evitare che il fatto potesse avere più gravi conseguenze.

Portato in caserma per essere compiutamente identificato, a carico dello straniero è risultato essere pendente un ordine di revoca della sospensione ed esecuzione della carcerazione emesso il 6 aprile u.s. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Imperia per l’espiazione della pena residua di anni 2 e mesi 1 e giorni 27 per una serie di reati, anche contro il patrimonio, commessi dal medesimo sino all’anno 2018.

L’uomo, pertanto, oltre ad essere stato deferito in stato di libertà anche per la rapina impropria di questa mattina al Bar 11, dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.