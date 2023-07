Il 29 luglio 1983 moriva Rocco Chinnici, vittima della prima autobomba piazzata da Cosa Nostra. Diano Marina ricorda il tragico episodio e rende omaggio al giudice con lo spettacolo “Mio padre, un magistrato” in scena lunedì 31 luglio alle ore 21:00 a Villa Scarsella.

Diano Marina ricorda Rocco Chinnici, il magistrato che alla fine degli anni ‘70 ebbe l’intuizione che portò alla creazione del “pool antimafia”. L’omaggio sarà reso attraverso lo spettacolo “Mio padre, un magistrato” che avrà luogo lunedì 31 luglio alle ore 21:00 al parco di Villa Scarsella, in via Cavour. Prodotto da Dianorama e Tamtam Coop, lo spettacolo a ingresso libero viene realizzato con il contributo del Comune di Diano Marina e rientra nella rassegna ‘Diano Marina. Sea, sun and more’.

Dopo l’introduzione del Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, interverrà il Procuratore capo di Imperia Alberto Lari, intervistato dal giornalista de ‘La Stampa’ Fulvio Damele. Seguirà “Mio padre, un magistrato. Storia di Rocco Chinnici ucciso dalla mafia raccontata dalla figlia”, scritto, interpretato e diretto da Clara Costanzo, con le musiche originali del violinista Roberto Izzo. Lo spettacolo è ispirato al libro “È così lieve il tuo bacio sulla fronte” di Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici, entrata in magistratura a soli ventiquattro anni, il più giovane magistrato nell’ambito nazionale a essere nominato capo di un ufficio giudiziario.

Correlati