Si è svolto questa mattina nello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure l’incontro tra il Sindaco, Rocchino Muliere, e il Dott. Attilio Capuano, amministratore delegato dell’azienda dolciaria. «Il colloquio, molto cordiale, è servito a conoscerci e a fare il punto della situazione. Personalmente – dichiara Muliere – ho sottolineato il forte legame tra l’azienda e la nostra città e ho ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a favorire ogni azione che consenta alla Pernigotti di continuare a produrre a Novi.

La crescita dello stabilimento novese, infatti, può sicuramente giovare allo sviluppo economico del polo dolciario e di tutto il territorio. Il dott. Capuano, da parte sua, ha confermato la volontà di rafforzare il marchio e lo stabilimento e che si sta lavorando intorno a un futuro legato al territorio. A dimostrazione di ciò – prosegue il Sindaco – l’ad mi ha presentato il lavoro che l’azienda sta facendo per la campagna della prossima stagione natalizia. Ci siamo ripromessi – conclude Muliere – di rivederci a settembre per un nuovo confronto e per valutare insieme gli sviluppi della situazione».