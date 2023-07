Ora è ufficiale. Il giovane pugile alessandrino Daniel Giacobbe combatterà il 7 luglio a Brooklyn, New York contro il 4 volte campione nazionale Rafael Castillo di New York che recentemente ha vinto il torneo Ringmaster al Madison Square Garden.

“Mi sono allenato molto molto duramente – commenta il pugile alessandrino – ed ho seguito una dieta ben strutturata per questo combattimento. Ho già in mente un game plan ma comunque sono pronto a tutto. Ho lavorato sodo con nutrizionisti, fisioterapisti ed in palestra! Devo anche ringraziare assolutamente i miei sponsor senza quale la mia preparazione non sarebbe stata la stessa ovvero TherapyLab che grazie alle sedute di criosauna sono riuscito ad allenarmi ripetutamente tutti i giorni senza affrontare nessun tipo di dolore ed infortunio. Ringrazio anche il mio secondo sponsor ovvero El Barrio Barberia di Alessandria che mi ha aiutato con le spese di preparazione e mi ha dato un supporto morale che è essenziale in questo ambito”.

Si tratta di un incontro importante per la carriera del giovane pugile in quanto sarà il suo ultimo incontro da dilettante. “Voglio prenderlo come trampolino da lancio per iniziare con il piede giusto la mia carriera da professionista – conclude -. Partirò il 30 giugno e terminerò la mia preparazione per l’incontro alla Gleason’s Gym di New York”.