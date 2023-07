È previsto il tutto esaurito per lo spettacolo d’apertura del 12° Emd Festival, in programma domani, martedì 4 luglio, a Diano Marina, presso il parco di Villa Scarsella. Sul palco salirà la Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord della Marina Militare, in arrivo da La Spezia, diretta dal Primo Luogotenente Vito Ventre, per uno spettacolo che vedrà protagonisti ben venticinque musicisti. Il concerto della Fanfara sarà un entusiasmante viaggio che ripercorrerà la storia della musica dalla metà del XIX secolo ai giorni nostri. Spazierà da un grande capolavoro di Richard Wagner, massima espressione del romanticismo tedesco, alla musica leggera internazionale, passando attraverso grandi compositori jazz come Sidney Bechet e grandissimi successi come quelli del clarinettista Henghel Gualdi, senza tralasciare i grandi classici della musica da film, da Ennio Morricone a Nicola Piovani, e, naturalmente, gli inni più rappresentativi della Marina Militare Italiana.

Il Maestro Vito Ventre, insignito nel 2020 dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, la dirige dal 31 luglio 2015. Ventre dal 2006 al 2009 ha rappresentato la Marina Militare e le Forze Armate Italiane presso l’Orchestra Internazionale della Nato di stanza a Mons (Belgio). L’organico della Fanfara è costituito da sottufficiali i servizio permanente effettivo di vari ruoli e da volontari in ferma prolungata, provenienti da vari conservatori italiani.

A precedere l’esibizione della Fanfara sarà la Banda Musicale Città di Diano Marina, diretta da Nadia Spagnolo, cui spetta l’onore di aprire la serata.

Domani scatterà anche la prevendita dei biglietti per l’intera stagione (8 spettacoli in tutto), di diversi generi musicali. L’ufficio preposto è in via Cavour 30 a Diano Marina, con orario dalle 9.30 alle 12.30, tutti i giorni, escluso festivi. Tel. (anche whataspp): 370.3507641. E-mail: info@emdfestival.it.

L’EMD FESTIVAL. L’Estate Musicale Dianese Festival nasce nel 2012 dalla collaborazione tra l’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese e l’Associazione Ritorno all’Opera di Imperia e, sin dalla prima edizione, si caratterizza per la qualità degli spettacoli e degli artisti coinvolti, proponendo generi che poco spazio trovano, per vari motivi, in Riviera Ligure.

Una rassegna che si rinnova puntualmente e che, nonostante le problematiche sanitarie e le restrizioni, si è regolarmente svolta – con successo – anche nel 2020 e nel 2021.

Il Festival si è sempre caratterizzato e distinto per un programma che negli anni ha incluso molteplici linguaggi artistici, dall’Opera Lirica all’Operetta, dalla Danza Classica e Moderna alla Canzone d’Autore, dalla Musica Leggera alla Musica Popolare, sino al Cabaret.

Dal 2012 dunque, nei mesi di luglio e agosto, Diano Marina è palcoscenico per la “Regina delle Arti”, nello splendido teatro naturale costituito dal Parco Verde della seicentesca Villa Scarsella.

La vocazione multidisciplinare è il tratto distintivo che rende unico l’Emd Festival in Liguria. Ogni anno la Direzione Artistica compone un ricco cartellone, annoverando artisti di indiscussa fama nazionale e internazionale.

Il pubblico è sempre ampio e variegato, composto da residenti e turisti, in arrivo anche da altre località della Riviera e delle province limitrofe. All’ingresso agli spettatori viene consegnata la brochure con i vari dettagli della stagione e, in alcune occasioni, il programma di sala.

L’organizzazione dell’Emd Festival, sin dalla prima edizione, ha trovato sostegno e preziosa collaborazione nell’amministrazione comunale. La rassegna si avvale anche del contributo di importanti aziende ed attività.

L’iniziativa ha ricevuto negli anni il patrocinio della Regione Liguria e Provincia di Imperia, accogliendo tra il pubblico autorità, illustri ospiti, rappresentanti delle principali istituzioni e delle forze dell’ordine.

Ogni anno, ad uno degli artisti che si esibiscono sul palco di Villa Scarsella, viene assegnato il Premio alla Carriera “Città di Diano Marina”: un albo d’oro che si continua ad arricchire di nomi altisonanti.

L’EDIZIONE 2023. Spazia tra diversi generi musicali, come tradizione, il cartellone del 12° Emd Festival, uno dei principali eventi del calendario estivo di Diano Marina. Ben otto sono quest’anno gli spettacoli, tre nel mese di luglio e cinque in agosto, tutti nel suggestivo teatro all’aperto di Villa Scarsella. Lo spettacolo di apertura, unico ad ingresso gratuito, vedrà protagonista, grazie ai buoni uffici del Gruppo di Diano Marina dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord della Marina Militare, il cui concerto sarà preceduto da alcune esecuzioni della Banda Musicale Città di Diano Marina, diretta da Nadia Spagnolo.

The Best of Pink Floyd è invece il titolo della seconda serata, fissata per martedì 11 luglio, quando sul palco saliranno la band Shine, con un concerto che intende celebrare il 50ennale dell’album The dark side of the moon. Per l’occasione, insieme a Mauro Vero (voce solista e chitarre), Mauro Germinario (voce solista e basso), Maurizio Carobene (tastiere e cori), Dario Laino (chitarre) e Ivan Voarino (batteria), si esibiranno la vocalist Alessia Porani e Marcello Manzo al sax.

Due gli appuntamenti dedicati alla lirica: l’opera il Rigoletto di Giuseppe Verdi (28 luglio) e il Gran Galà del 17 agosto, durante il quale il fenomenale baritono Leo Nucci riceverà il Premio Città di Diano Marina, alla carriera. Spazio anche per l’operetta, con una delle più amate, Cin Ci Là (24 agosto). Rigoletto e Cin Ci Là verranno proposte in forma completa e con spettacolari scenografie e artisti degni dei principali palcoscenici internazionali. A completare il programma sono la serata dedicata al Festival di Sanremo (7 agosto) con Progetto Festival (Angela Vicedomini, Alessio Briano, Artan Selishta e Andrea Balestrieri), il sempre apprezzato Omaggio a Ennio Morricone (21 agosto), con l’ensemble Le Muse, la vocalist Angelica Depaoli e Andrea Albertini al pianoforte. Gran finale, con il tributo a Fabrizio De Andrè (26 agosto), con l’ensemble Dodecacellos e Andrea Filippi come voce solista. Il costo dei biglietti varia tra i 15 ed i 28 euro, con riduzione (10 euro) per gli under 14.

L’ALBO D’ORO DEL PREMIO CITTA’ DI DIANO MARINA

2023: Leo Nucci, baritono

2022: Oriella Dorella, ballerina

2021: Susanna Rigacci, soprano

2020: Renata Scotto, soprano

2019: Liliana Cosi, ballerina

2018: Amarilli Nizza, soprano

2017: John Osborn, tenore

2016: Alfonso Antoniozzi e Bruno Praticò, baritoni

2015: Roberto Servile, baritono

2014: Fabio Armiliato, tenore

2013: Katia Ricciarelli, soprano

2012: Mariella Devia, soprano

LEO NUCCI

Leo Nucci non ha bisogno di presentazione: è il baritono più famoso del mondo, il Rigoletto più celebre e acclamato, una vera star della lirica, che ha dominato le scene dei teatri più prestigiosi.

Nato il 16 aprile 1942 a Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, dopo aver studiato nel capoluogo emiliano sotto la guida di Giuseppe Marchesi e Mario Bigazzi, si trasferisce a Milano, per perfezionare la propria tecnica con l’aiuto di Ottavio Bizzarri. Nel 1967 esordisce nel Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, nel ruolo di Figaro, vincendo il concorso del Teatro lirico sperimentale di Spoleto. Dopo un’interruzione per motivi personali, entra a far parte del coro del Teatro alla Scala di Milano, riprendendo lo studio da solista. La carriera decolla. Il 30 gennaio 1977 prende il posto di Angelo Romero come Figaro e debutta nel famoso teatro meneghino. Più tardi si esibisc a Londra alla Royal Opera House, a New York al Metropolitan al fianco di Luciano Pavarotti ed a Parigi all’Opera.

A partire dagli anni Novanta diventa uno dei volti fissi dell’Arena di Verona, nei ruoli di Rigoletto e Nabucco. Nel 2001, è impegnato con produzioni verdiane in tutto il mondo (centesimo della morte di Giuseppe Verdi): Zurigo, Vienna, Parigi e Parma. Dopo aver interpretato all’Arena di Verona Rigoletto nel 2001 e nel 2003, Nabucco e Figaro nel 2007, nel 2008 è in scena con Macbeth e Gianni Schicchi alla Scala di Milano, mentre tre anni più tardi, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, interpreta al Teatro dell’Opera di Roma il Nabucco. Lo riprenderà nel 2013, alla veneranda età di settanta anni, alla Scala.

Pur avendo affrontato opere di Cilea, Giordano, Donizetti e Mozart, in carriera si è distinto soprattutto nel repertorio pucciniano e verdiano. Ambasciatore Unicef, Leo Nucci è Kammersanger della Staatsoper di Vienna.

IL CARTELLONE COMPLETO DEL 12° EMD FESTIVAL

Villa Scarsella, ore 21.30

Martedì 4 luglio

Concerto della Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord M.M.

ingresso gratuito

Martedì 11 luglio

The Best of Pink Floyd – Shine

Biglietti: 15 euro (posto unico), 10 euro (ridottto under 14)

Venerdì 28 luglio

Rigoletto – opera di Giuseppe Verdi, in forma completa, in tre atti

Biglietti: 28 euro (primo settore), 24 euro (secondo settore), 10 euro (ridottto under 14)

Lunedì 7 agosto

70 anni di Sanremo – Progetto Festival

Biglietti: 15 euro (posto unico), 10 euro (ridottto under 14)

Giovedì 17 agosto

Gran Galà della Lirica – Premio Città di Diano Marina a Leo Nucci

Biglietti: 15 euro (posto unico), 10 euro (ridottto under 14)

Lunedì 21 agosto

Omaggio a Ennio Morricone – Le più belle colonne sonore di film di tutti i tempi

Biglietti: 25 euro (primo settore), 20 euro (secondo settore), 10 euro (ridottto under 14)

Giovedì 24 agosto

Cin Ci Là – opetetta in tre atti di Lombardo e Ranzato

Biglietti: 25 euro (primo settore), 20 euro (secondo settore), 10 euro (ridottto under 14)

Sabato 26 agosto

Fabrizio de Andrè Sinfonico

Biglietti: 15 euro (posto unico)

