Il Casinò di Sanremo partecipa, con tutta la sua tradizione sartoriale, al 39º Congresso del World Federation of Master Tailors, la sigla che riunisce il gotha delle sartorie del globo che radunerà in Piemonte oltre 260 sarti rappresentanti di 34 nazioni dal 31 luglio al 5 agosto.

Nella cornice degli eventi che si susseguiranno nella settimana dedicata al mondo sartoriale, giovedì 3 agosto nel Centro Congressi della Città Studi di Biella, capitale europea tessile, verrà presentata la grande tradizione sartoriale della Casa da Gioco attraverso il libro: “Casinò di Sanremo: Festival della Moda Maschile. Il Made in Italy veste il mondo” di Marzia Taruffi, prefazione del prof. Stefano Zecchi, saluto del direttore di Arbiter, Franz Botrè (De Ferrari Editore).

Verrà ricordata la collaborazione tra il Casinò di Sanremo, i drappieri, che videro nella famiglia Zegna uno dei più convinti sostenitori e Michelangelo Testa, l’allora vulcanico direttore della rivista di Moda Arbiter, che seppe valorizzare la moda maschile, dettandone da Sanremo regole ed evoluzione, superando i confini europei.

“Oggi come ieri la Casa da Gioco sanremese ha creato e crea eventi legati alla Bellezza e all’Eleganza, sostenendo la cultura dell’Alta Sartoria come espressione di creatività, originalità e continua ricerca di valorizzazione dell’artigianato e quindi del valore del su misura nella forma, nel tessuto, nel rispetto dell’eco-sostenibilità.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegatodel Casinò di Sanremo, Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita.“Ringraziamo il sindaco di Biella, Claudio Corradino, l’assessore al Commercio Barbara Greggio, il Presidente dell’Accademia Nazionale dei Sartori, organizzatrice della manifestazione, e Vicepresidente della WFMT, il Maestro Gaetano Aloisio, il presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti, tutti gli organizzatori, per l’invito e per l’opportunità di ricordare i legami comuni, che unirono il Piemonte e la Liguria, in particolare Biella e Sanremo nel settore Moda, rapporti che continuano nel tempo.”