Sacchetti di rifiuti abbandonati in via Emilia, vicino alla caserma dei Carabinieri e altri poco più avanti in Largo Europa. Le ennesime segnalazioni arrivano dai nostri e chiamano in causa Gestione Ambiente preposta alla raccolta dei rifiuti e ideatrice di questo nuovo sistema di raccolta porta porta in alcune zone, misto in altre che non piace assolutamente ai cittadini.

“I rifiuti vanno raccolti – dicono alcuni lettori – non si può lasciarli all’aperto perché oltre a creare problemi di igiene pubblica richiamano anche i cinghiali”