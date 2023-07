Brillante intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nella giornata di ieri, domenica 2 luglio, sono intervenuti in un’abitazione in via Guala nel rione città Giardino per un anziano di 85 anni che non dava notizie di sé. I pompieri sono entrai in casa forzando un finestra e lo hanno trovato a terra rantolante che chiaramente aveva problemi di salute.

L’uomo è stato consegnato ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato subito al Pronto Soccorso dell’ospedale per le cure del caso.