Anche questo fine settimana sono continuati i controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia.

I controlli sono stati finalizzati principalmente ad aumentare il livello di sicurezza percepita da parte degli utenti della strada, anche alla luce del notevole incremento del traffico veicolare su tutte le strade della provincia, sia della riviera che dell’entroterra, dovuto alla cospicua presenza nel periodo estivo di turisti italiani e stranieri.

Non sono comunque mancate le violazioni al Codice della Strada, perlopiù dovute a gravi negligenze o palesi distrazioni, spesso causa di incidenti stradali talvolta con gravi conseguenze.

Nell’arco dell’intero fine settimana, infatti, su oltre 120 posti di controllo effettuati dalle pattuglie delle quattro Compagnie Carabinieri della provincia di Imperia, sono stati 390 i veicoli controllati, 694 le persone identificate, di cui 97 stranieri, e 21 le sanzioni al Codice della Strada contestate.

Tra le violazioni, vale la pena di segnalare che sono state 4 le patenti di guida ritirate per guida pericolosa dovuta a sorpassi azzardati o manovre comunque imprudenti e ben 2 per guida con veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo, cui è conseguita, in questi ultimi casi, una sanzione di quasi duemila euro, il ritiro della patente per la revoca ed il sequestro del veicolo per la confisca. Sei in tutto anche i veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Sono infine stati 6 gli incidenti stradali rilevati di cui 4 con feriti.

Non sono inoltre mancati i controlli serali ai locali della c.d. “movida” in tutta la provincia, durante i quali sono state eseguite alcune perquisizioni a giovani, in un caso con il sequestro di un modesto quantitativo di hashish detenuto per uso personale. Due, invece, le sanzioni amministrative per ubriachezza.

I servizi saranno ripetuti per tutto il periodo estivo con l’auspicio che possano essere utili ad innalzare il livello di attenzione da parte dei conducenti, ormai troppo distratti quando sono alla guida. Statisticamente, infatti, la minor attenzione alla guida anche per l’uso di smartphone, è una delle principali cause di incidentalità.