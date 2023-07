Grande successo per “Verso la Via Lattea”, la passeggiata di ieri sera sotto le stelle con osservazioni astronomiche, che ha suscitato l’interesse di circa 70 persone ritrovatesi in località Chiappa per partire alla scoperta del cielo stellato.

L’iniziativa era organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con l’Associazione Stellaria e la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare.

Gli esperti dell’Associazione Stellaria hanno raccontato la volta celeste spiegando ai partecipanti come riconoscere le principali caratteristiche del cielo di luglio tra storia, mitologia e astronomia: le costellazioni del Cigno, della Lira e dell’Aquila, la Stella Polare, Arturo, la nebulosa della Lira (FOTO) e naturalmente la Via Lattea.

“Ringrazio tutti i presenti e l’Associazione Stellaria per aver accolto con così grande entusiasmo questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Alessandra Gamalero – ma ci tengo molto anche a ringraziare la Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare nelle persone di Marco Bestiale, Marco Cardi, Alessio Currao e Giuseppe Neglia (senza dimenticare il cane Leyla) il cui impeccabile lavoro ci ha permesso di godere in piena sicurezza di un’esperienza davvero emozionante. Grazie anche alla Famiglia Viale che ci ha consentito l’accesso al terreno in cui abbiamo ammirato il suggestivo cielo stellato di luglio”.

Scarica il JPEG della foto della nebulosa della Lira http://t.ly/eOEkj

