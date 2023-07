Sono stati 8 gli equipaggi che, sotto la guida del coach Mattia Maffei hanno preso parte alla selezione per il Campionato Italiano Optimist 2023. Un gruppo nutrito, che ha ben figurato nelle regate organizzate a Loano e ad Andora e che ha centrato tre podi, con due primi assoluti e un terzo posto.

Così Mattia Maffei: “Sono molto soddisfatto dei progressi di tutti i ragazzi: Ginevra Poggi, Eleonora Agnese, Bianca e Margherita Guglieri, Dall’Ava Lorenzo, Jacopo Bosia, Maximilian e Giulio Giordano.

Mesi di lavoro ed allenamenti sono stati ripagati dai loro sorrisi e dagli ottimi piazzamenti ottenuti. Su tutti spiccano i due selezionati come teste di serie, i fratelli Giordano: Giulio primo classificato nei 2012 e Maximilian tra i 2014. Vincere una selezione zonale Optimist non è cosa semplice, ci si scontra con numerosi equipaggi, circa una novantina, e risultare vincitori in un simile contesto deve senz’altro essere motivo di orgoglio per il nostro Circolo ma soprattutto per i ragazzi che si sono tanto impegnati. Come dimenticare poi l’ottima prestazione di Lorenzo Dall’ava anche lui a podio con un terzo piazzamento che gli ha permesso di staccare, con i suoi compagni di squadra, il biglietto per il Campionato Italiano che si terrà a Ravenna il 29-30-31 agosto”.

Così l’olimpico Diego Negri, direttore sportivo e vicepresidente del Club del Mare: “Sono molto felice di questo bel successo, che premia mesi di lavoro invernali ed è da stimolo per continuare in questa direzione. Un plauso a tutti ragazzi che si impegnano giorno dopo giorno per migliorarsi e che, sotto la guida del nostro Mattia Maffei, hanno portato a casa un risultato importantissimo. Il ringraziamento del circolo va a Maffei per il suo lavoro e a tutti i genitori che, spesso sacrificando il proprio tempo libero, permettono ai propri figli di dedicarsi a questo sport. L’augurio è che questo risultato possa essere da sprone ed accendere la passione anche tra i tanti bambini che frequentano i nostri corsi estivi”.

Le due tappe della selezione si sono svolte a Loano e ad Andora; durante la prima regata, nelle acque di Loano, i piccoli velisti hanno trovato condizioni di vento molto leggero, mentre nella seconda, ad Andora, hanno regato entrambi i giorni con un vento tra gli 8 ed i 15 nodi.