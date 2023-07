Un’estate d’oro a Valenza è il ricco calendario di eventi e di appuntamenti del mese di luglio che il Comune di Valenza ha organizzato per passare l’estate in città.

«Per il mese di luglio l’Amministrazione comunale ha voluto organizzare, in collaborazione con le associazione del territorio e i commercianti, una serie di appuntamenti per le vie del centro storico, tra musica e intrattenimento, per offrire una proposta culturale, turistica e commerciale innovativa che renda Valenza sempre più attrattiva come centro zona. In quest’ottica di cooperazione Valenza si è unita al circuito dei centri zona con Tortona e Ovada per animare le serate d’estate in una staffetta settimanale di eventi. Un modo per coinvolgere cittadini e non a vivere le sere d’estate in città» così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore alle Manifestazioni Alessia Zaio.

Per i più piccoli il divertimento inizierà già dal 30 giugno con le giostre che saranno dislocate in Piazza Gramsci e Viale Oliva. Il lunapark resterà aperto fino al 30 luglio.

I mercoledì di luglio saranno animati dall’iniziativa A luglio…Stai con noi…mercoledì a Valenza, giovedì a Tortona, venerdì a Ovada, realizzati in collaborazione tra i Comuni di Valenza, Tortona, Ovada, Confcommercio e ALEXALA.

Gli appuntamenti del mercoledì saranno caratterizzati dall’intrattenimento musicale, daun colore sempre diverso per ogni appuntamento, interpretato dai commercianti locali, e dall’apertura serale dei locali del centro.

Si inizierà mercoledì 5 luglio dalle 19.00 con la serata in rosso.

Sempre mercoledì 5 luglio dalle ore 20.00 al Centro Comunale di Cultura si potrà assistere al corto teatrale, a cura di Teatrodistinto, La stagione dei rapanelli, spettacolo ideato e diretto da Daniel Gol. Ogni 15 minuti sarà possibile assistere al delicato incontro in cui due giovani interpreti raccontano, con l’uso del corpo e del movimento, quelle emozioni e quei pensieri che a parole è difficile spiegare.

Per gli amanti dello sport e delle camminate all’aria aperta mercoledì 5 luglio si potrà partecipare anche alla StraMazzucchezzo.La camminata di 6 km si estenderà tra le strade e le zone collinari del quartiere. Il ritrovo sarà alle ore 19.00 in Via Deambrogi con partenza alle ore 20.00.

In occasione dell’inizio dei saldi giovedì 6 luglio dalle 20.00 alle 00.00 sarà la volta della Golden Night Party. I negozi e i locali del centro storico resteranno aperti per lo shopping in città. Durante la serata è prevista musica con il Dj set di Ficalbi e Farinelli in Piazza Gramsci e alle ore 20.00 in Piazza Verdi divagazioni teatrali della Compagnia Notte Magica dal titolo Volevamo dirvi che… Alle ore 23.00 l’appuntamento sarà in Piazza Verdi per il lancio dei palloncini della Golden Night Party.

Sabato 8 luglio sarà la volta della cena Ve’stiti di Valenza la grande tavolata riservata a tutti coloro che ceneranno vestiti con i colori della città: rosso e blu. Durante la serata l’intrattenimento musicale sarà a cura di Dj Dario Pelly e de I Mambo. Sarà allestita la sfilata di moda per l’estate 2023 a cura di La nuova Ducale.

Mercoledì 12 luglio sarà la volta della serata in bianco dalle 19.00 con la musica dei Triplomalto in Corso Garibaldi e di Giovidance e Cristina d’Orlando presso Pasticceria Barberis (Viale Oliva).

Venerdì 14 luglio ancora tanta musica con Live In Valenza in Piazza XXXI Martiri. Dalle 18.00 happy hour e Dj set alternati ai concerti delle tribute band Jam (ore 20.30) e Asilo (ore 22.00). Dalle 20.00 sarà possibile anche cenare con hamburger e pizza.

Mercoledì 19 luglio la serata si colorerà di verde dalle 19.00 e la colonna sonora sarà a cura Roundabout in Corso Garibaldi e de I Mambo presso Pasticceria Barberis (Viale Oliva).

Giovedì 20 luglio sarà la volta di Aspettando San Giacomo con il concerto de Gli squali con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Viviani e Claudio Daminai che si esibiranno dalle ore 21.45 in Piazza XXXI Martiri. Dalle 19.00 apertura serale dei bar del centro storico.

Dal 21 al 25 luglio si celebrerà la Festa Patronale di San Giacomo con ancora tanta musica dalle ore 21.45:

venerdì 21 luglio, Farinelli Group, I Mambo e concorso Ugola d’Oro;

sabato 22 luglio, Wow! Band con 360° Party Band;

domenica 23 luglio, Dream Rapsody con Tributo ai Queen;

lunedì 24 luglio, Amalo con Tributo a Renato Zero;

martedì 25 luglio, Il re degli ignoranti con Tributo a Celentano.

E tutte le sere dalle ore 19.00 sarà aperto anche il servizio di ristorazione.

Il calendario estivo si concluderà mercoledì 26 luglio con la serata in azzurro e l’apertura straordinaria del Museo del Duomo di Valenza con visite guidate dalle ore 21.00.

La programmazione è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione L’Oro del Po al Monferrato, ASCOM, Avis, Commissione di Quartiere di Mazzucchetto, Croce Rossa, Diocesi di Alessandria, Pro Loco Valenza e Protezione Civile, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Si ringraziano per la partecipazione Gianluca Pivetti e la Compagnia Notte Magica, Gli Squali e Teatrodistinto.

Per informazioni:

tel. 0131 949286

email biblioteca@comune.valenza.it