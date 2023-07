SABATO 22 LUGLIO

Tortona: fino al 30 luglio a palazzo Guidobono in piazza Arzano “Una principessa a Tortona” Mostra allestita in occasione dei 500 anni dalla nascita di Cristierna di Danimarca nel 1521, rinviata per la pandemia. In collaborazione con la Soprintendenza sono esposti reperti del periodo (piatti, monete, monili del XV–XVI sec.) e documenti dell’Archivio Storico e della Biblioteca Civica cittadino che testimoniano la ripresa economico-sociale di quel fiorente periodo, accompagnati da pannelli esplicativi sulla vita di Cristierna, sulla situazione politica sia Europea che locale dell’epoca e l’importante ruolo che le donne iniziavano ad assumere all’interno del mondo politico sociale ed economico. Orario: dal giovedì alla domenica h.15,30 -19.00



Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

San Sebastiano Curone: fino al 2 ottobre tre mostre in memoria del pittore felice Giani. Le rassegne si svolgono presso l’archivio del pittore in piazza Roma (opere da collezioni private), presso l’oratorio della Trinità (mostra ”Il viaggio da Faenza a Marradi“) e presso la Casa del principe ( ”Disegni di Felice Giani raccolti da Piero Leddi“). Orario di visita

venerdì, sabato, domenica dalle or e16 alle 19 altri giorni su su prenotazione info@archiviopittorgiani.com . Tel + 39 3343334015

Alzano Scrivia: Sagra del Fagiolo con pranzo, cena tipica, intrattenimento musicale e danzante – elezione di Miss e Mister Fagiolo

Carbonara Scrivia: in piazza Don Goggi serate di musica e cucina – gradita la prenotazione al numero 0131.606038

Casalnoceto: alle 21 alla chiesa parrocchiale concerto di ALESSANDRA MAZZANTI, organo

Gremiasco: al centro sportivo sagra del raviolo • festa della birra • coscritti e festa patronale

Momperone dalle ore 20:45 serata dedicata al teatro dialettale comico-musicale – ingresso libero con rinfresco finale

DOMENICA 23 LUGLIO

Tortona: alle 21 presso il cortile dell’annunziata concerto dei BEGGAR’S FARM Rock classic da Bach ai Beatles

Pontecurone Fino al 16 luglio presso la chiesa Santa Maria delle Grazie ( ex Bossi) in Pontecurone mostra di cartoline da collezione “Pontecurone e dintorni” concesse da vari collezionisti pontecuronesi e dei paesi limitrofi.

Alzano Scrivia: Sagra del Fagiolo con pranzo, cena tipica, intrattenimento musicale e danzante – elezione di Miss e Mister Fagiolo