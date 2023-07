Riapre domani, sabato 22 luglio il noto locale in centro a Tortona che era stato chiuso per tre mesi dal Comune perché somministrato alcolici a minorenni.

L’ariticolo che abbiamo pubblicato il 16 luglio scorso è stato uno dei più gettonati nei giorni scorsi ed è stato letto da quasi 18 mila persone, per cui – a differenza di quanto fanno altri giornali anche a carattere nazionale – abbiamo deciso correttamente di dare lo stesso rilievo alla notizia della riapertura, com’è giusto che sia.

La riapertura del locale (che per correttezza non citiamo il nome, visto che non lo abbiamo citato neppure nel primo articolo, anche se è noto) è stata disposta dal Tribunale di Alessandria al quale il titolare si è subito ricolto dopo l’ordinanza di chiusura che – lo ricordiamo – è stata disposta dal Comune su Verbale delle Forze dell’ordine.

Il tribunale alessandrino ha accolto le eccezioni presentate dal Titolare e ha disposto la riapertura del locale, provvedimento a cui il Comune ha dovuto adeguarsi.

Domani il locale quindi riapre, ma prima di chiudere questo articolo è giusto evidenziare che al giorno d’oggi è difficile, per un esercente, individuare l’età dei suoi avventori, e d’altro canto non si può chiedere sempre la carta d’identità. Inoltre magari ad un tavolo vengono ordinate bevande miste ed è difficile sapere chi berrà gli alcolici, tuttavia, benché servirebbe poco, forse sarebbe necessaria una campagna di sensibilizzazione nei confronti del mondo giovanile, sia da parte delle autorità che dei gestori (magari da parte della Confocommercio).

E non ci riferiamo al caso in questione ma a livello generale.

FOTO DI REPERTORIO