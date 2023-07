Prosegue l’importante azione di prevenzione generale della Polizia di Stato nella provincia di Imperia. Nell’ultimo fine settimana, nel capoluogo imperiese le pattuglie della Sezione Volanti dell’U.p.g.s.p. hanno intensificato i controlli nelle zone della movida cittadina: 147 le persone identificate, 38 i veicoli controllati e 12 gli esercizi commerciali attenzionati nel fine settimana appena trascorso.

I servizi si sono concentrati con particolare riguardo alla zona della Marina di Porto Maurizio e al centro storico di Oneglia, con l’assidua presenza degli operatori impegnati nel controllo del territorio rispettivamente nelle zone di Borgo Marina, con l’intensificazione dei pattugliamenti, anche appiedati, su Via Scarincio e zone limitrofe e in Oneglia, lungo Via San Giovanni, Via dell’Ospedale e l’attigua Piazzetta dell’Olmo.