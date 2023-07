Era in possesso di 1,2 kg di hashish e 240 grammi di cocaina il cittadino marocchino, pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, arrestato dalla Squadra Mobile il 4 luglio scorso.

L’attività è nata a seguito delle segnalazioni della cittadinanza concernenti alcuni movimenti sospetti in un appartamento del centro storico di Novi Ligure. Gli accertamenti svolti hanno quindi portato il personale della Squadra Mobile ad effettuare servizi di osservazione, tesi a monitorare i movimenti dell’uomo, che veniva infine bloccato una volta uscito da casa.

La perquisizione, svolta con il contributo della Squadra Cinofila di Genova, ha da subito consentito di rinvenire l’hashish occultato all’interno di un armadio; per trovare la cocaina, invece, è risultato indispensabile il potente fiuto dei cani “Constantin” e “Leone”, che hanno in particolare attenzionato una parete dell’appartamento.

Nel muro, nascosto dietro un appendiabiti, era presente un foro con all’interno stipata la cocaina e il materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato così tratto in arresto e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.