A decorrere dal primo agosto la Compagnia dei Carabinieri di Tortona guidata dal Capitano Domenico Lavigna (nella foto) , nell’ambito delle campagne informative già in atto in favore delle fasce più deboli della popolazione, in merito alla prevenzione delle truffe, dei reati predatori e della violenza di genere, avvierà un nuovo progetto denominato “L’ARMA…CONTRO LA SOLITUDINE”, allo scopo di rinnovare la vicinanza in favore della popolazione più anziana che, particolarmente nel mese di agosto, resterà da sola in casa, a seguito della partenza in ferie dei propri familiari.

Nel contempo, l’iniziativa avrà l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema dell’abbandono degli animali, sulle responsabilità penali nonché sulla necessità di contattare il 112, per segnalare la presenza di un animale abbandonato che, tramite le pattuglie sul territorio, verrà affidato al canile del Comune di Tortona ove, si ricorda, c’è un servizio di reperibilità continua, grazie al prezioso contributo dei suoi volontari. Lo scopo è portare le nostre Stazioni Carabinieri direttamente a casa dei cittadini, attraverso l’utilizzo della “Stazione Mobile” che, giornalmente – in modo itinerante – raggiungerà le piazze dei 39 Comuni e delle piccole frazioni della giurisdizione, prendendo contatto con la popolazione ed accogliendola al suo interno, per prevenire eventuali reati, rispondere alle loro esigenze, ricevere segnalazioni su eventi occorsi e cercare di dar sollievo alla loro solitudine con la nostra presenza, così come spesso viene svolto, al telefono, dagli Operatori della Centrale Operativa, allorquando giungono segnalazioni di persone di cui non si hanno notizie da giorni e che poi vengono rintracciate ed intrattenute al telefono per un colloquio.

Nel contempo, i militari impiegati in questo servizio, effettueranno un’incisiva campagna di sensibilizzazione al fine evitare il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici che, da sempre, particolarmente durante il periodo estivo, si manifesta in modo più evidente nonché spiegare alla popolazione come comportarsi in caso di rintraccio di un animale. Il principio è chiaro, il 112 è un numero di famiglia e come tale deve essere contattato sempre, non soltanto in caso di problemi, ma anche laddove vi sia un dubbio o una necessità a cui nessuno riesce a dare una risposta. Cercheremo di rendere più serene le vacanze per chi ha la fortuna di partire in ferie ma, ancorpiù, di coloro i quali rimangono a casa da soli, attraverso la nostra presenza.