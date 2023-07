Ad Acqui Terme, con il Patrocinio e il contributo del Comune di Acqui Terme e dell’Assessorato alla Cultura, ReteTeatri – Associazione Culturale Orizzonte presenta la prima edizione della:

RASSEGNA TEATRALE

“RETEACQUI – 23”

AL TEATRO GIUSEPPE VERDI

Quattro appuntamenti di alta qualità dedicati al grande mito di Gilberto Govi, a Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, l’Antologia di Spoon River, la grande musica del maestro Ennio Morricone e il suo cinema.

Prende il via giovedì 27 luglio 2023 la rassegna “ReteAcqui23”, ideata e curata da ReteTeatri-Associazione Culturale Orizzonte con il patrocinio del Comune di Acqui Terme, fino all’11 agosto al Teatro Verdi.

La rassegna teatrale propone quattro spettacoli particolarmente adatti al periodo estivo, coniugando il teatro dialettale comico di due commedie in dialetto genovese di Gilberto Govi, messe in scena da compagnie liguri di alto valore professionale, con due spettacoli che vedono la musica come elemento primario insieme a interpretazioni teatrali.

Saranno in scena interpreti di grande rilievo nazionale come Annalisa Favetti che con Paolo La Farina e il Mo. Benedetto Spingardi proporranno l’interpretazione di alcuni personaggi delle poesie di Edgar Lee Masters “Antologia di Spoon River”. Quegli stessi personaggi cantati da Fabrizio De Andrè nella indimenticabile raccolta “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

E le compagnie liguri “Gruppo Teatrale Don Bosco” di Varazze e “Compagnia La Torretta” del Teatro Don Bosco di Savona, due compagnie tra le più quotate che si sono esibite in vari festival e città italiane davanti a grandi platee. Questi saranno i primi due spettacoli del più diffuso festival “Goviano” nella Valle Bormida, che vede aderire numerosi comuni dalla Liguria all’Acquese.

Queste le date degli spettacoli della Rassegna Acqui 23:

– Giovedì 27 luglio: “Articolo Quinto” del repertorio di Gilberto Govi con la Compagnia “Gruppo Teatro Don Bosco di Varazze” di Gianni Way D’Aliesio

– Venerdì 4 agosto: “I manezzi pe’ maja na figgia” del repertorio di Gilberto Govi con la Compagnia “La Torretta” del Teatro Don Bosco di Savona

– Domenica 6 agosto: “Lascia che sia fiorito – Fabrizio De Andrè e Lugi Tenco tra le ombre di Spoon River”, Compagnia ReteTeatri con Annalisa Favetti, Paolo La Farina e la partecipazione musicale del Maestro Benedetto Spingardi

– Venerdì 11 agosto: “Il grande cinema di Ennio Morricone – Parole e musica”, Compagnia ReteTeatri con Paola Sperati, Paolo La Farina, e la favolosa armonica di Marco Blues Marino.

Primo appuntamento il 27 luglio 2023 ore 21,15 nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Acqui Terme, da poco riqualificato a spazio per importanti rappresentazioni, con:

“Articolo Quinto” di Ugo Palmerini, repertorio storico di Gilberto Govi, con il Gruppo Teatrale Don Bosco di Varazze guidato da Gianni Way D’Aliesio, notissimo in tutta la Liguria

Prenotazioni:

reteteatri@gmail.com – 3489117837 – 3421800429 (whatsapp)

www.rete-teatri.it

Biglietto Intero € 13,00 – Ridotto € 10,00