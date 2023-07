Il grosso ramo che vedete nelle immagini si è staccato improvvisamente da un albero centenario all’area verde di Via Giuseppe di Vittorio, angolo via Ugone Visconti, utilizzata come parco giochi per bambini ed area per cani.

E’ accaduto questa sera, martedì 25 luglio ed è stata un fortuna che il fatto si sia verificato all’ora di cena, quindi senza provocare danni perché nell’area non c’era nessuno.

L’albero si trova nella parte riservata ai proprietari di cani, e il pezzo di albero è caduto proprio sula cancellata che divide le due zona quella dove giocano i bambini e l’altra che non sappiamo se sia pubblica o privata.

L’episodio si è verificato quando non c’era vento. Sul posto intervenuti subito i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza l’area, i Carabinieri della Compagnia di Tortona e un capannello di persone che volevano capire cosa fosse successo.

Sotto un’altra immagine del grosso ramo che si è staccato dall’albero che vedete in primo piano.