Si è svolto ieri, lunedì 24 luglio, il Consiglio Comunale a Tortona con diverse belle notizie per i cittadini.

Il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha aperto la seduta comunicando che il Consigliere Matteo Fantone (assente giustificato) ha lasciato il gruppo consiliare Lega Salvini Premier aderendo a quello di Fratelli d’Italia;

La delibera relativa al debito fuori bilancio per contenzioso fra il Comune e Gestione Acqua è stata illustrata dal Sindaco Federico Chiodi La delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio.

Il punto più importante però ha riguardato gli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento illustrati dall’Assessore Anna Acerbi: vengono impegnati ulteriori 410 mila euro di avanzo di amministrazione, destinati a opere pubbliche. In particolare 300 mila euro andranno a potenziare ulteriormente il piano strade e marciapiedi, 60 mila per la manutenzione del Parco del Castello, mentre 50 mila sono destinati all’adeguamento delle aule degli istituti comprensivi in vista del nuovo anno scolastico.

Altri 180 mila euro invece derivano da un contributo riconosciuto dalla Regione Piemonte per i danni agli edifici pubblici causati dalla forte grandinata di fine maggio 2022: avendo il Comune già coperto le spese di riparazione con fondi propri, la somma può essere reimpiegata per altre spese: 95 mila euro andranno per la messa in sicurezza di edifici pubblici (compreso il municipio); 40 mila e 20 mila saranno spesi per l’acquisto di nuovi mezzi a servizio, rispettivamente, della Polizia Locale e della Protezione Civile; 25 mila euro saranno invece impegnati per l’implementazione dell’impianto semaforico di via Balustra.

Inoltre, due variazioni riguardano il potenziamento della videosorveglianza in città: 18 mila euro derivanti da dismissione andranno a incrementare la somma già stanziata ad aprile, portandola a 120 mila euro; a questo stanziamento si aggiunge quello di 86 mila euro derivante da un finanziamento ministeriale al quale il Comune è stato ammesso e che consentirà un ulteriore potenziamento dell’impianto cittadino.

La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, contraria l’opposizione che ha votato contro.