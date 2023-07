28 LUGLIO – CORSO VIGANO’

ore 20:00 Dibattito intitolato :” Testimoniamo la Sostenibilità” a cura di Le 2 Pervinche – Castello di Tassarolo – ZafZaf Zafferano

ore 21:00 Dj Set by Forger

Forger nasce ad acqui terme nel 1997. si appassiona alla musica elettronica grazie ad un viaggio a berlino nel 2015. in seguito a questa esperienza acquista la sua prima console per intraprendere il suo percorso personale nella musica. entra nella scena musicale nel 2020 suonando in locali dell’alessandrino con un gruppo della zona. dal 2022 è uno dei dj resident di “lyra”, un collettivo del basso piemonte.

29 LUGLIO – PIAZZA DELLA BOLLENTE

ore 20:00 Dibattito intitolato: “Ama la Natura – Sostenibilità degli ecosistemi” a cura di Fondazione Capellino – ASD La Ventura

ore 21:00 Concerto Westfalia

Il nome Westfalia porta subito alla mente il celebre furgone volkswagen, simbolo dei globe-trotter di tutto il mondo, dei viaggiatori che non temono la bassa né l’alta pressione. nati dall’incontro di vincenzo destradis, david paulis, jacopo moschetto ed enrico truzzi, sono creature musicali che hanno il proprio habitat naturale sul palco. durante i concerti i quattro offrono un concentrato di suono globale, un potente crossover di art pop, rnb e dance rock che ondeggia tra cavalcate psichedeliche e ritornelli memorabili, come nel caso di “goblin”, singolo uscito a novembre 2021 durante la loro partecipazione al talent televisivo x factor.il 18 marzo 2022 pubblicano “sunset kids”, un manifesto generazionale ricco di soul e di ironia che anticipa l’uscita del primo ep della band “we are not just good at playing”, pubblicato da needn’t il 6 maggio dello stesso anno, che rivela una sorprendente attitudine rock nella scrittura dei brani. gli arrangiamenti infatti si fanno nevrotici, con continui sbalzi tra flussi di parole e passaggi più melodici, mentre le produzioni sono ricche di sfumature e contaminazioni, che riflettono gli ascolti eterogenei dei membri della band

Un grande progetto, una combinazione vincente che unisce musica, arte, performance, enogastronomia ed educazione ambientale in una programmazione estiva ricca e frizzante: Revolution Culture 2023 annuncia il suo ritorno, dopo il successo riscosso nell’estate 2022.

La Città di Acqui Terme, nell’anno 2022, ha visto la nascita del progetto Revolution Culture, al quale l’Amministrazione Comunale ha prontamente aderito in considerazione della rilevanza sociale dell’obiettivo principale al quale ambiva: favorire la transizione ecologica attraverso la musica. Revolution Culture è un progetto culturale, ideato e creato dall’artista Alex Leon, organizzato dal Comune di Acqui Terme e da Monferrato Music Management per sensibilizzare i giovani su temi ambientali attraverso dibattiti, attività e concerti. Il progetto si avvale di diversi partner per portare nelle piazze italiane la realizzazione di eventi culturali con un impatto positivo sull’ambiente. Il team, in collaborazione con vari enti, lavora per sostenere progettualità di transizione green e di economia circolare delle aziende e dei territori coinvolti anche attraverso eventi di raccolta fondi.

“La tematica ambientale, nonostante sia un tema di scottante attualità, spesso è accolta con poco entusiasmo dal pubblico. La particolarità e il pregio di Revolution Culture sono di aver saputo creare un approccio alternativo, invitando alla riflessione su argomenti che riguardano il nostro futuro in un contesto sereno, aperto al dialogo e al confronto, senza ignorare i rischi ma affrontando l’argomento in modo propositivo, con l’intervento attivo delle fasce più giovani che rappresentano il futuro” – dichiarano il Sindaco dottor Danilo Rapetti e l’Assessore alla Cultura dottor Michele Gallizzi.

Revolution Culture è un impulso per rimettere in primo piano la correlazione e la simbiosi dell’essere umano ed il pianeta Terra, riportando in equilibrio questo aspetto fondamentale e vitale per il benessere di tutte le specie viventi. Un equilibrio destabilizzato dall’eccessivo consumo di risorse naturali, da un continuo inquinamento dell’ambiente e da un modello consumistico del vivere quotidiano che ci ha portato fuori rotta da ormai decenni. É arrivato il momento di creare un’inversione di tendenza, una rivoluzione culturale utilizzando gli eventi musicali come veicolo comunicativo.

Nella città termale si svolgeranno numerosi concerti e dibattiti che animeranno le principali vie e piazze, quali Piazza della Bollente, Piazza Italia, Corso Viganò e Corso Italia.

I dibattiti avranno lo scopo di approfondire argomenti legati alla sensibilizzazione su temi di sostenibilità sociale e ambientale, economica, energetica, favorire l’incontro tra enti pubblici e privati, educare alla transizione ecologica, educare ad interventi a sostegno del lavoro e alla tutela dei beni pubblici, dell’ambiente e del paesaggio. Questi incontri apriranno le serate musicali intese a incentivare il turismo, utilizzando la musica e le eccellenze enogastronomiche per promuovere concetti di sostenibilità a livello nazionale ed internazionale.

Quest’anno 2023 il festival, giunto alla sua seconda edizione, sempre sotto la direzione artistica di Alex Leon, vedrà ancora una volta protagonista la città di Acqui Terme con 10 eventi i quali si terranno in Corso Viganò il venerdì e in Piazza della Bollente il sabato dal 28 luglio al 26 agosto e un evento inaugurale il giorno 1 luglio in Corso Italia/Piazza Italia per presentare alla città la nuova edizione del festival.

Tuti gli eventi sono aperti al pubblico gratuitamente.