Dopo appena tre mesi dall’uscita del precedente libro “la miacastelnuovo segreta”, che è stato certamente un successo (per un libro non soltanto da leggere ma da conservare), Delconte è nuovamente in libreria con un altro interessante libro pubblicato da Mauro Pagliai – che è il più importante Editore di Firenze – che lo ha inserito all’interno della sua collana più prestigiosa “Le ragioni dell’Occidente”, dal suggestivo titolo “Il dito e l’anello” (che è anche il titolo di uno degli articoli raccolti nel volume, in precedenza pubblicati per alcuni giornali e Riviste anche online, che hanno consentito a Delconte di sperimentare nuove vie di ricerca e comunicazione).

Molti gli argomenti affrontati – tra cui alcuni dedicati ad incontri castelnovesi (del resto l’amore per la propria terra ed il racconto della propria esperienza di vita sono garanzia di autenticità dell’ispirazione letteraria di un autore) – con un piglio vivace, chiaro ma profondo, soprattutto in alcuni “pezzi” dedicati all’arte ed alla cultura, che rivelano in quest’opera la maturità narrativa di Delconte. In effetti, in questo libro, si alternano in perfetto equilibrio e con grande maestria pagine più autobiografiche, o con divagazioni letterarie e novellistiche, con riflessioni acute e originali, che rivelano la ricca personalità e la grande sensibilità dell’autore.

Il libro si apre con la bella e illuminante prefazione del prof. Michele Madonna (ordinario all’Università di Pavia), il quale efficacemente mette in rilievo non soltanto i meriti letterari e culturali dello scrittore, ma proprio la sua lunga esperienza di ricerca e di insegnamento e così la sua vivace umanità.

In queste pagine l’autore recupera felicemente la più nobile, curiosa, aperta tradizione (tipicamente italiana) dell’elzeviro di qualità: indagando – con sottile perspicacia, sincera confessione, acuta sensibilità – l’arte e la cultura, non trascurando il vivace, segreto, nostalgico racconto di vita familiare. Se è vero che, da sempre, Delconte è in bilico tra diritto e letteratura, tra appassionata ricerca e scrupolo divulgativo, in quest’opera dimostra la sua maturità di studioso e di scrittore: ed il lettore potrebbe avere così l’impressione di trovarsi nel proprio confortevole salotto di casa insieme all’autore, il quale vuole condividere in amicizia la sua levigata e inquieta parola.

Sono già previste alcune presentazioni del volume, tra cui quelle presso la biblioteca civica di Muggiò, l’Università di Pavia, Firenze, Tortona e Voghera, a cui sicuramente ne seguiranno altre. Il libro – reperibile comodamente anche via internet – si può trovare nelle migliori librerie, mentre a Castelnuovo si trova presso le due edicole Cerri e Orsi.